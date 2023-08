Die Wirtschaft der baltischen Staaten ist anfällig für die Folgen des Ukraine-Krieges, auch wenn die Abhängigkeit in den letzten Jahren spürbar abgenommen hat, so die jüngste Einschätzung des IWF.Die Anfälligkeit ergibt sich hauptsächlich aus den Handelsbeziehungen mit Russland. Internationale Sanktionen, die gegen Russland und Weißrussland verhängt wurden, schaffen zusätzliche Unsicherheit. Die Spillover-Effekte des Krieges zeigen sich bereits in einem Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise, Versorgungsunterbrechungen, dem Zustrom von Flüchtlingen und verstärktem Druck auf den Haushalt. Das Wachstum wird unter den vor dem Krieg gemachten Prognosen bleiben, da der negative Vertrauensschock die privaten Investitionen und den Handel reduzieren und die hohe Inflation das Wachstum des privaten Verbrauchs belastet. Mittelfristig ist aber mit einer Erholung des Wirtschaftswachstums zu rechnen. Für Lettland ergibt sich eine vergleichsweise günstige Projektion, die mittelfristig ein reales Wachstum von 3,4% vorsieht ...

