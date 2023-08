Auslandsbanken sind am Finanzplatz Frankfurt auf dem Vormarsch. Zu diesem Schluss kommt auch Helaba-Analystin Ulrike Bischoff in ihrer neuen Studie auf Basis von Bundesbank-Daten.Ende 2022 hatten 111 Auslandsbanken ihren Hauptsitz in der Mainmetropole; rd. 200 waren in der Region insg. vertreten. Zuletzt machte die Privatbank Pictet mit der Verlegung ihres Sitzes von Luxemburg nach Frankfurt von sich reden. Wealth Management-Leiter Christian Schröder begründete dies mit der Nähe zur EZB und weiteren Aufsehern sowie dem Pool an möglichen Mitarbeitern. Internationalität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...