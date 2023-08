Die GGW Group baut ihre Präsens in Europa weiter aus. Der laut eigenen Angaben französische Marktführer in der Vermittlung von Reiseversicherungen Assurever hat entschieden, sich der deutschen GGW Group GmbH anzuschließen. Operative Eigenständigkeit und seine Marke bleiben erhaltenLaut dem Branchenmagazin l'Argus de l'Assurance ist Assurever die Nummer 18 unter den Spezialversicherungsmaklern in Frankreich. Der Umsatz des Unternehmens betrug im Jahr 2022 mehr als 15 Mio. Euro. Geschäftsführer ...

