HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Nachdem sich die Aktie des Online-Modehändlers in den vergangenen sechs Monaten deutlich unterdurchschnittlich entwickelt habe, biete sich potenziellen Anlegern nun eine attraktive Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zalando bleibe der unangefochtene Marktführer im europäischen Online-Modehandel. Die Größenvorteile und eine starke Bilanz sollten das Unternehmen während eines konjunkturellen Abschwungs schützen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2023 / 08:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2023 / 08:20 / MESZ

DE000ZAL1111