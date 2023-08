Pyramid hat auf seiner Jahreshauptversammlung die vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr bekannt gegeben. Die vorläufigen Ergebnisse stimmen mit AlsterResearchs Erwartungen und denen des Unternehmens überein. Im ersten Halbjahr 2023 erwirtschaftete Pyramid einen Umsatz von 38 Mio. EUR und ein EBITDA von 3,5 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 9,2 % entspricht. Zu beachten ist, dass aufgrund von Erstkonsolidierungseffekten und der Umstellung der Bilanzierungsmethode für das US-Geschäft auf "at equity" keine Vergleichszahlen für das Vorjahr vorliegen. Das Unternehmen bestätigte seine Gesamtjahresprognose, die schwache Zahlen für H2'23 impliziert und konservativ erscheint. AlsterResearchs Analysten bekräftigen ihr KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 3,00 und weisen darauf hin, dass der jüngste Kursrückgang eine gute Einstiegsmöglichkeit für Anleger darstellen könnte, die am langfristigen Wachstumspotenzial des Unternehmens teilhaben wollen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Pyramid%20AG