Linz (www.anleihencheck.de) - Heute um 11 Uhr werden vorläufige August-Inflationszahlen für den Euroraum veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Laut Bloomberg werde im Durchschnitt ein weiterer leichter Rückgang der Inflationsrate von 5,3% auf 5,1% prognostiziert. Damit wäre die Inflation genau auf dem gleichen Niveau wie im Januar 2022, im letzten Monat vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Für Deutschland als größtes Land der Eurozone liege der Datenpunkt schon seit gestern vor - in der Bundesrepublik sei die Inflation geringfügig von 6,2% auf 6,1% gesunken. Die Inflationsentwicklung sei maßgebend für weitere geldpolitische Entscheidungen der Europäischen Zentralbank. ...

