Der chinesische Autobauer SAIC will zusammen mit seinem Partner ChingTao ein Joint Venture für die Produktion von Feststoffbatterien gründen. SAIC will die Feststoffbatterien von ChingTao bis 2025 in mindestens 100.000 seiner Elektrofahrzeuge einsetzen. Das Gemeinschaftsunternehmen wird laut einem Bericht der "CN EV Post" mit einem Grundkapital von einer Milliarde Yuan (126 Millionen Euro) ausgestattet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...