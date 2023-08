Das schwedische Unternehmen Re:Newcell will in der Alttextil-Industrie den Weg zur Kreislaufwirtschaft ebnen. Die Skandinavier nutzen hierbei einen innovativen, patentierten Recycling-Prozess, mit dem der Zellstof Circulose hergestellt wird. Hierbei handelt es sich um ein biologisch abbaubares Material, das sich einer immer größeren Beliebtheit erfreut.Mit seinem Werk befindet sich Re:Newcell derzeit in der Ramp-up-Phase. Das Ziel besteht darin, eine Produktionskapazität von 60.000 Tonnen zu erreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...