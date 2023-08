Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der Anleihenmarkt entwickelt sich derzeit unterschiedlich in den USA und Deutschland, so Dr. Tariq Chaudhry, Economist bei der Hamburg Commercial Bank.Die zehnjährigen Renditen der T-Notes hätten sich von ihrem jüngsten Höchststand von 4,27% in den letzten Tagen auf 4,10% korrigiert, während die entsprechenden Renditen der Bunds bei knapp 2,5% stagnieren würden. Die neuesten Konjunkturdaten würden dieses Muster gut widerspiegeln. In den USA würden sich erste Anzeichen einer konjunkturellen Ermüdung aufgrund der stark gestiegenen Zinsen zeigen. Das Verbrauchervertrauen und der Arbeitsmarkt würden sich abschwächen, wobei die neuesten Zahlen immer noch auf einem hohen Niveau lägen. Im Gegensatz dazu gestalte sich die Situation in der Eurozone schwieriger. Die Inflation bleibe hartnäckig hoch, auch wenn sie in Deutschland und Italien leicht gesunken sei. Das Kreditwachstum habe sich verlangsamt und das Konsumklima spürbar gelitten. Die Anleger schienen nicht vollständig überzeugt zu sein, dass die Europäische Zentralbank ihre Aufgabe in Bezug auf Preisstabilität bereits erfüllt habe. ...

