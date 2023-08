Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole brachte den Anlegern keine neuen Erkenntnisse zur weiteren Zinspolitik, so die Börse Stuttgart.Allerdings würden schwach ausgefallene US-Wirtschaftsdaten wieder eine Zinspause seitens der FED ins Spiel bringen. Am Mittwochnachmittag sei mit 6,1% eine höhere Inflationsrate als erwartet für Deutschland veröffentlicht worden. Heute würden die Daten für die EU folgen und könnten einen Fingerzeig in Richtung EZB-Zinspolitik bringen. ...

