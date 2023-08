Austriacard Holdings, ein an der Wiener Börse notierter Hersteller von Smartcards, Personalisierungs- und Zahlungslösungen sowie sicheren Datenmanagement- und Digitalisierungslösungen, hat die Konzernumsätze im Halbjahr um 32,1 Prozent auf 181,2 Mio. Euro gesteigert, was laut Unternehmen auf die starke Leistung bei Zahlungsprodukten und -lösungen und den Beitrag der kürzlich erworbenen Mehrheitsbeteiligung an einem Postdienstleistungsunternehmen in Rumänien zurückzuführen ist. Das Adj EBITDA konnte um 31,5 Prozent auf 26 Mio. Euro ferhöht werden, das Ergebnis nach Steuern um 156,8 Prozent auf 12,3 Mio. Euro. CEO Panagiotis Spyropoulos. "Neben dem starken organischen Wachstum, das wir vorantreiben, ziehen wir selektive ergänzende ...

