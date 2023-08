Corona ist verkraftet - die Reisebranche boomt wieder. Und mit wachsender Nachfrage nach Fernreisen steigt parallel der Bedarf an Reise-Impfungen. Davon profitiert auch der Hot-Stock der Woche: Mit bereits 2 Vakzinen am Markt und einem weiteren in der Pipeline weckt dieses Pharmaunternehmen Kursfantasien.Der Pharma-Riese Bavarian Nordic macht es vor: Der europäische Impfstoff-Entwickler hat im ersten Halbjahr seinen Umsatz um satte 278 Prozent auf 3,24 Milliarden Dänische Kronen - umgerechnet 434,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...