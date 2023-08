In der aktuellen Ausgabe der Zwermann-Analyse schaut Christoph Zwermann nicht nur auf die Charttechnik, sondern auch in den Himmel. Im Grunde genommen genau so wie Jerome Powell. Der Fed-Chef lässt sich nämlich von den Sternen leiten. Inwiefern, erklärt Zwermann. Die Entwicklungen an der Börse stehen seiner Meinung nach auch im Zusammenhang dem Blue Moon. Was dahinter steckt und welche Auswirkungen auf DAX, Dow Jones und Co zu erwarten sind, erfahren Sie im Interview.