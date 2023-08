Das kanadische Goldexplorationsunternehmen Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, OTC: ELMGF, FSE: 7YS) hat zum 28. August 2023 eine Optionsvereinbarung mit Green Power Minerals Pty Ltd. geschlossen. Green Power Minerals wird dabei eine Option eingeräumt, das Maverick Springs Projekt zu kaufen.James Tworek, der Präsident und CEO von Element79, sieht in der Vereinbarung einen wegweisenden Schritt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...