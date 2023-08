Original-Research: Cewe Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Cewe Stiftung & Co. KGaA



Unternehmen: Cewe Stiftung & Co. KGaA

ISIN: DE0005403901



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 31.08.2023

Kursziel: 148,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter, Tim Kruse (CFA)



HIT-Feedback: Marktpositionierung und Kern der Equity Story

Auf der mittlerweile zehnten Ausgabe der Hamburger Investorentage präsentierte sich auch die CEWE, nachdem zuletzt bereits die im H1-Bericht skizzierten Marktentwicklungen (u.a. Fotobestand, Reiseverhalten) ein starkes zweites Halbjahr in Aussicht stellten. An den zahlreichen Einzelgesprächen sowie dem gefüllten Präsentationsraum zeigte sich das hohe Investoreninteresse an dem europäischen Marktführer für Premium-Fotoprodukte.



Etablierte Marke als Burggraben - CEWE als Synonym für Fotos: Mit kontinuierlich steigenden Marketingausgaben (CAGR 2005-2020: 20%) ist es der Gruppe gelungen, mit CEWE einen Markennamen zu schaffen, den wir als zentrales Asset werten und der eine eindeutige Marktbarriere für aufkommende Wettbewerber bedeutet. So veranstaltet das Unternehmen mittlerweile den weltweit größten Fotowettbewerb und hat damit SONY vor einigen Jahren abgelöst. Dass die intensivierten Marketingkosten wirksam waren, zeigt sich u.a. in einem NPS von über 70% sowie der Zunahme in der gestützten Markenbekanntheit der CEWE-Fotobücher in Deutschland auf ebenfalls 70%. Für beide Faktoren ist u.E. die Ausrichtung als Omnichannel-Anbieter förderlich, um etwaige Kundenpräferenzen im Rahmen einer ganzheitlichen Customer Journey bestmöglich bedienen zu können.

Enorme Bedeutung des Smartphones - frühzeitige Ausrichtung auf digitales Fotofinishing: Während in 2016 lediglich 32% der eingegangenen Fotobestellungen mit einer Smartphone-Kamera aufgenommen wurden, betrug dieser Anteil in 2022 76% und dürfte auch in den kommenden Jahren einem Aufwärtstrend folgen. Umso entscheidender ist es für die Gruppe, das Service-Angebot sowie die Nutzerfreundlichkeit dieses Kanals stets zu optimieren. Hierzu evaluierte CEWE frühzeitig diverse

KI-Einsatzmöglichkeiten, die u.a. bereits in den Erstellungsprozess des Fotobuchs via Applikation implementiert worden ist.



Finanzkennzahlen unterstreichen den Unternehmenserfolg: Neben der Positionierung sowie generellen Branchenentwicklungen verwies der CFO nochmals auf die Highlights der Equity Story. Mit der diesjährigen 14. Dividendensteigerung in Folge belegt CEWE den 3. Platz von insgesamt 644 Unternehmen (2008: 1,00 Euro je Aktie bis 2022: 2,45 Euro je Aktie). Unter Berücksichtigung der starken Bilanzqualität, einer EK-Quote von rd. 57% sowie nachhaltig hohen Kapitalrenditen (ROCE >20%) dürften sich Anleger auch in den Folgejahren an steigenden Dividendenzahlungen erfreuen (Dividendenrendite 2023e: 3,2%).



Fazit: CEWE präsentierte außerdem weitere Wachstumsperspektiven, die der künftigen Entwicklung Dynamik verleihen dürften und die Positionierung als Marktführer Europas festigen sollten. So könnte die Gruppe über weitere Zukäufe neben den bestehenden Geschäftsaktivitäten anorganisch wachsen, die Präsenz in bisher unterrepräsentierten Regionen ausbauen sowie Effizienzgewinne durch weitere KI-Einsatzmöglichkeiten realisieren. Unter Berücksichtigung des Track Records sowie der visiblen Wachstumsperspektiven sehen wir die nachhaltige Attraktivität des Investment Cases im aktuellen Kursniveau nicht ausreichend reflektiert (EV/EBITDA für 2023e von lediglich 5,0x). Entsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel.







