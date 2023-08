Pressemitteilung der HÖRMANN Industries GmbH:

HÖRMANN Industries mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2023

- Umsatz steigt um 24,8% auf 372,5 Mio.€ (Vorjahr: 298,5 Mio. €), EBITDA verbessert sich auf 15,1 Mio.€ (Vorjahr: 6,4 Mio.€), EBIT auf 9,2 Mio.€ (Vorjahr: 0,5 Mio.€)- Turnaround im Geschäftsbereich Automotive nach sechs Monaten 2023 gelungen; Geschäftsbereiche Communication, Intralogistics und Engineering setzen positive Entwicklung ebenfalls fort- Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt

Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihen, WKN: A2TSCH und A351U9) hat heute ihre Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten erwirtschaftete die HÖRMANN Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 372,5 Mio. €, ein deutlicher Anstieg um 74,0 Mio. € gegenüber der Vorjahresperiode (298,5 Mio. €). Dabei profitierte die Gruppe im Berichtszeitraum von der merklichen Erholung der Nutzfahrzeugbranche und den inflationsbedingten Preisüberwälzungen. Das erste Halbjahr 2022 war durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen Lieferengpässen und Produktionsunterbrechungen belastet. Infolge der stabilisierten Geschäftslage verbesserte sich auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Halbjahr 2023 deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 6,4 Mio. € auf 15,1 Mio. € und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 0,5 Mio. € auf 9,2 Mio. €.

Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH: "Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds und stark gestiegener Material-, Personal- und Energiekosten haben wir im ersten Halbjahr 2023 die positive Entwicklung fortgesetzt. Für die restlichen sechs Monate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...