Peking (ots/PRNewswire) -Ein Bericht der GLOBAL TIMES ONLINE:Das in Nordrhein-Westfalen gelegene Duisburg beheimatet den größten und vielseitigsten Binnenhafen Deutschlands und sogar der ganzen Welt - den Duisburger Hafen. Heute hallen das Rauschen der Züge, das Hupen der Frachtschiffe und das Rumpeln der Lastwagen im und um den Hafen herum und lassen eine neue Sinfonie der Vitalität in der Stadt erklingen. Das einst von der Kohle- und Stahlindustrie abhängige Duisburg ergreift nun neue Entwicklungschancen durch eine unerwartete Quelle - den China-Europa-Eisenbahn-Express.Der Schienengüterverkehr bringt nicht nur Güter, sondern auch GeschäftsmöglichkeitenUnter den neun Güterbahnhöfen in Duisburg ist das DIT-Terminal der größte. Entlang der Straßen zum Bahnhof sind Lastwagen, die Container mit Aufschriften wie "Xi'an Port" und "Chongqing-Xinjiang-Europe" transportieren, ein alltäglicher Anblick. Diese Container aus China werden mit dem China-Europa-Eisenbahn-Express befördert. Anschließend gelangen diese Waren aus China von Duisburg aus über die Wasserstraßen und das Straßennetz auf den großen europäischen Markt.Im Jahr 2011 traf der erste Zug des China-Europa-Eisenbahn-Expresses der Strecke "Chongqing-Xinjiang-Europa" in Duisburg ein. Im Verlauf von mehr als einem Jahrzehnt hat sich Duisburg mit den meisten Fahrten, dem größten Frachtvolumen und dem höchsten Frachtwert zu einem wichtigen europäischen Knotenpunkt für den China-Europa-Eisenbahn-Express entwickelt. Du Chunguo, der chinesische Generalkonsul in Düsseldorf, verrät, dass bis März 2023 mehr als 6.700 Züge des China-Europa-Eisenbahn-Expresses in Duisburg angekommen und abgefahren sind, die in Spitzenzeiten wöchentlich zwischen Duisburg und mehr als 20 chinesischen Städten pendeln.Die RTSB-Gruppe mit Hauptsitz in Friedrichsdorf, Deutschland, war eines der ersten europäischen Unternehmen, das sich am Betrieb des China-Europa-Eisenbahn-Expresses beteiligte. "Im Jahr 2012 haben wir vom Duisburger DIT-Bahnhof aus unseren ersten Zug des China-Europa-Eisenbahn-Expresses nach Shanghai, China, abgefertigt", erklärt Dmitrij Hasenkampf, der Generaldirektor für Vertrieb und Geschäftsentwicklung. Angesichts des wachsenden Anteils des Betriebs des China-Europa-Eisenbahn-Expresses entwickelte die RTSB ein innovatives Betriebssystem, dessen Schwerpunkt auf der Eisenbahnstrecke liegt und das Abteilungen mit einbezieht, die für Aufgaben wie den Lkw-Transport und den Frachtumschlag zuständig sind.Die TE Bahnoperator GmbH hat ihren Sitz in Duisburg. Nach dem Start der "Neuen Seidenstraße" erkannte CEO Dong Wanxu das Marktpotenzial des China-Europa-Eisenbahn-Expresses. Ende 2017 entschied er sich für Duisburg als Standort, um ein Eisenbahnverkehrsunternehmen zu gründen, das das europäische Segment des China-Europa-Eisenbahn-Expresses bedienen soll. Im Zuge der Optimierung der Eisenbahn- und Zollpolitik verbesserte sich auch die Effizienz des China-Europa-Eisenbahn-Expresses und das Unternehmen gewann eine Reihe treuer Kunden. "In der Hochphase betrieb das Unternehmen eigenständig über 1.500 Züge des China-Europa-Eisenbahn-Expresses pro Jahr", so Dong.Die dauerhafte Freundschaft zwischen Duisburg und ChinaAm 29. März 2014 besuchte der chinesische Staatschef den Duisburger Hafen, um die Ankunft eines Zuges des China-Europa-Eisenbahn-Expresses der Strecke "Chongqing-Xinjiang-Europa" zu begrüßen.Markus Teuber, China-Beauftragter der Stadt Duisburg, merkte an, dass sich nach dem Besuch der Bekanntheitsgrad Duisburgs in China deutlich erhöht hat und zahlreiche chinesische Unternehmen und Institutionen für Investitionen vor Ort gewonnen werden konnten. Im selben Jahr hatte Duisburg die Stelle eines China-Beauftragten eingeführt, der für die Förderung der Beziehungen zwischen Duisburg und China zuständig ist. Damals waren rund 40 chinesische Unternehmen in Duisburg ansässig, inzwischen sind es mehr als 120. "Diese Unternehmen haben über tausend Arbeitsplätze in der Industrie nach Duisburg gebracht."Der aus Rumänien stammende Sammy erhielt aufgrund dieser Entwicklungen eine Arbeitsmöglichkeit. Im Juni 2023 wurde das Duisburger Überseelager des chinesischen Logistikunternehmens Western Post zum ersten Übersee-Logistikzentrum für die Strecke "Yiwu-Xinjiang-Europa" des China-Europa-Eisenbahn-Expresses. Sammy arbeitet hier als Gabelstaplerfahrer. "Vor drei Jahren war es das gestiegene Frachtaufkommen des China-Europa-Eisenbahn-Expresses, das mir diese Arbeitsmöglichkeit bot."Im Februar dieses Jahres veröffentlichte das Statistische Bundesamt Daten, wonach sich das bilaterale Handelsvolumen zwischen Deutschland und China im Jahr 2022 auf 297,9 Milliarden Euro belief und China somit das siebte Jahr in Folge der größte Handelspartner Deutschlands war. Der Beitrag des China-Europa-Eisenbahn-Expresses zu diesem Erfolg ist unbestreitbar. Dmitrij Hasenkampf erklärte: "Im Jahr 2013 glaubten nur wenige, dass wir innerhalb so kurzer Zeit über 10.000 Ganzzüge pro Jahr sehen würden."View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-china-europa-eisenbahn-express-bringt-den-wandel-nach-duisburg-von-der-stadt-des-stahls-und-der-kohle-zum-europaischen-guterverkehrszentrum-301914995.htmlPressekontakt:weihaonan@huanqiu.comOriginal-Content von: Global Times Online, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158964/5592652