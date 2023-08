Albany International Corp. (NYSE:AIN) hat heute die Beendigung der Akquisition der Heimbach Gruppe (Heimbach) bekannt gegeben. Das in Düren, Deutschland, ansässige Unternehmen ist ein global tätiger Lieferant von Papiermaschinenbespannung für die Herstellung von Papier und Pappe jeglicher Graduierung auf allen Maschinentypen sowie High-Tech-Textilprodukten, die in zahlreichen Branchen wie Lebensmittelverarbeitung, Chemie, Baumaterialien und Automobil verwendet werden.

Daniel Halftermeyer, President von Machine Clothing, sagte: "Wir freuen uns, nun die Möglichkeit zu haben, dank der größeren Reichweite und der neuen Technologien, die diese Transaktion mit sich bringen, unseren Aktionären und Kunden Mehrwert bieten zu können. Wir werden die Stärken der beiden Unternehmen effektiv bündeln, um einen neuen Standard für unsere Kunden zu schaffen und zur ersten Wahl innerhalb der Branche zu werden."

Albany hat Heimbach für €132 Millionen in bar übernommen, zusammen mit Nettoverbindlichkeiten in Höhe von ungefähr €22 Millionen. Die Transaktion wurde mit Barmitteln aus Europa abgewickelt.

Über die Heimbach Gruppe

Heimbach hat seinen Sitz in Düren, Deutschland. Das Unternehmen ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Produzent von Bespannungen für Papiermaschinen tätig. Von seinen neun Produktionsstätten aus, die alle in der Region liegen, beliefert es Kunden hauptsächlich in Europa und Asien. Heimbach bietet ein breites Portfolio an Bespannungsprodukten für Papier und Pappe jeglicher Graduierung an.

About Albany International Corp.

Albany International ist ein führender Entwickler und Hersteller von Maschinenkomponenten. Dabei werden unter Nutzung von Automation fortschrittliche Materialien verarbeitet. Es sind zwei Geschäftsbereiche zu unterscheiden: Machine Clothing ist der weltweit führende Produzent von Gewebe und Transportbändern, die für die Herstellung von Papierprodukten benötigt werden. Albany Engineered Composites ist ein aufstrebender Entwickler und Hersteller von innovativen, materialbasierten Komponenten für Düsentriebwerke und Flugwerke, sowohl für kommerzielle als auch militärische Plattformen. Albany International hat seinen Hauptsitz in Rochester, New Hampshire, betreibt 32 Werke in 14 Ländern, beschäftigt ungefähr 5.400 Mitarbeiter weltweit und ist an der New York Stock Exchange (Symbol AIN) notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter: www.albint.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230831451012/de/

Contacts:

John Hobbs

603-330-5897

john.hobbs@albint.com