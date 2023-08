Die anhaltenden Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed im September stützen den New Yorker Aktienmarkt weiter. So legte eine Vielzahl der US-Aktien seit Wochenbeginn zu. Besonders starke Quartalszahlen haben bei dem Authentifizierungsunternehmen Okta zusätzlich für ein Kursfeuerwerk gesorgt. AKTIONÄR-Plus-Leser freuen sich über satte Gewinne in nur einer Woche.Insbesondere Tech-Titel profitieren von der Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen. Schwacher als erwartete US-Arbeitsmarktdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...