Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG



Unternehmen: Netfonds AG

ISIN: DE000A1MME74



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 31.08.2023

Kursziel: 65,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



HIT-Feedback: Netfonds zeigt Perspektiven auf



Die Netfonds AG hat letzte Woche auf den Hamburger Investorentagen über die aktuelle Geschäftsentwicklung, angestoßene Wachstumsinitiativen sowie die finfire-Plattform berichtet. Darüber hinaus wurden jüngst Q2-Zahlen berichtet sowie ein Capital Markets Call für den 19. September angekündigt, im Rahmen dessen CEO und CFO eine neue Mittelfrist- Guidance präsentieren werden.



[Tabelle]



Umsatz- und Ergebniswachstum in Q2 deutlich zweistellig: Im abgelaufenen Quartalwuchsen die Nettoerlöse um 20,3% yoy auf 9,6 Mio. Euro, was unter anderem auf die hohenMittelzuflüsse bei den administrierten und verwalteten Assets zurückzuführen ist (> +1 Mrd.Euro). So verzeichnete die margenstarke Asset Management-Tochter Hamburger Vermögensowohl eine Rekordzahl von Neukunden als auch eine Steigerung der AuM auf denRekordwert von 2,8 Mrd. Euro (+12% YTD). Die gesamten Assets erreichten derweil mit 22,8Mrd. Euro einen neuen Höchststand, was einem Anstieg von 6,0% YTD entspricht.Ergebnisseitig zeigte sich das Skalierungspotenzial des Unternehmens in derüberproportionalen Steigerung des EBITDAs um 64,9% yoy auf 1,5 Mio. Euro. Trotz dessoliden zweiten Quartals beläuft sich das EBITDA nach H1 auf lediglich auf 1,9 Mio. Euro,sodass wir unsere Prognose u.a. aufgrund höherer Provisionsaufwendungen anpassen.

HIT: Wachstumsmotor Insurance & aktive Suche nach weiteren M&A-Targets im Fokus:Auf den Hamburger Investorentagen hob CFO Reichelt insbesondere dieWachstumschancen des komplementären Versicherungsbereiches hervor. Hier avisiert dasUnternehmen eine Steigerung der Wachstumsrate von derzeit 6% auf rund 20% p.a. undhält bis 2026 eine Verdopplung des Geschäftsvolumens für realistisch. Dazu sollteinsbesondere das deutlich erweiterte Funktionsspektrum der finfire-Plattform beitragen, ander mittlerweile über 70 IT-Spezialisten arbeiten, denen ein Entwicklungsbudget von knapp7 Mio. Euro p.a. zur Verfügung gestellt wird. Im Fokus der Entwicklungsarbeiten stehenaktuell u.a. Funktionen, die den Übertrag großer Vertragsbestände und damit das geplante,deutlich beschleunigte Umsatzwachstum, ermöglichen sollen. Des Weiteren betonte derVorstand, dass man auch weiterhin aktiv an der Branchenkonsolidierung teilnehmen wolle.Hierbei prüft NF4 aktuell weitere Akquisitionen und beschränkt sich auf profitable Targets,die durch die Anbindung an die finfire-Plattform zur Skalierung dergleichen beitragen.



Fazit: Traditionell erzielt Netfonds in Q4 einen Großteil seines Ergebnisses, sodass H2 zwar einen überproportionalen Ergebnisbeitrag liefern dürfte, wir unsere Prognosen jedoch aufgrund der höheren Provisionsaufwendungen, des angespannten Sentiments und u.E. gänzlich ausbleibender Immobilientransaktionserlöse nach unten korrigieren. Da der Investment Case insgesamt weiterhin intakt ist, bestätigen wir unsere Kaufempfehlung.







Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand.

