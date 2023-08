DJ MÄRKTE USA/Aktien gut behauptet - Dollar auf Erholungskurs

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen sind am Donnerstagmittag (Ortszeit) auf Kurs zu ihrem fünften Tagesgewinn in Folge. Der Dow-Jones-Index liegt allerdings nach einem freudlichen Start minimal im Minus bei 34.879 Punkten. Der S&P-500 kommt um 0,1 Prozent voran, die Nasdaq-Indizes gewinnen bis 0,3 Prozent.

Neue Konjunkturdaten haben keine stärker kursbewegenden Überraschungen gebracht. Der mit Spannung erwartete Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator), das favorisierte Preismaß der US-Notenbank, lag im Juli 3,3 (Juni: 3,0) Prozent höher als vor einem Jahr. Damit fiel er im Rahmen der Erwartung von Volkswirten aus, ebenso wie der Index für die Kernrate, der 4,2 (4,1) Prozent über Vorjahr lag.

An den vergangenen Tagen hatten Hinweise auf eine Abkühlung des Arbeitsmarkts sowie eine schwache Stimmung der US-Verbraucher Spekulationen auf ein Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank geschürt. In der Folge ging es mit den Anleiherenditen nach unten, was wiederum die Aktienkurse stützte. Die Daten vom Donnerstag scheinen an dieser Einschätzung nicht viel zu ändern, die Renditen sinken erneut. Der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago ist im August zwar deutlich höher als erwartet ausgefallen, er liegt aber immer noch im Schrumpfung anzeigenden Bereich.

Insgesamt dürfte sich im weiteren Handelsverlauf eher Zurückhaltung breitmachen, weil am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für August ein für die US-Notenbank weiteres sehr wichtiges Konjunkturdatum ansteht.

Der Dollar macht nach dem Rücksetzer der Vortage Boden gut. Der Euro fällt deutlich zurück unter die Marke von 1,09 Dollar auf 1,0840, obwohl die Inflation in der Eurozone im August höher ausgefallen ist als erwartet. Anders als sonst zieht dies diesmal aber offenbar keine EZB- Zinserhöhungsspekulationen nach sich. Der Dollarindex steigt um knapp 0,6 Prozent.

Die Ölpreise legen um bis zu 2 Prozent zu und steigen bereits den sechsten Tag in Folge. Sie werden weiter gestützt von den Produktionskürzungen der Opec+, dazu kamen zuletzt deutliche Rückgänge der US-Ölvorräte als Preistreiber.

Salesforce mit starkem Ausblick gesucht - Okta und Ciena haussieren

Unternehmensseitig hat Salesforce im zweiten Quartal überraschend gut abgeschnitten. Dazu gab das Software- und Cloud-Computing-Unternehmen einen optimistischen Ausblick ab, der die Analystenerwartungen übertraf. Der Kurs steigt um 3,6 Prozent.

Die Erwartungen übertroffen hat im zweiten Quartal auch Okta, die Aktie gewinnt 12,1 Prozent. Der Spezialist für Identitäts- und Zugriffsmanagement hat sich überdies ein ehrgeizigeres Umsatzziel gesetzt. Der Netzwerkausrüster Ciena (+15,1%) hat Umsatz und Gewinn in seinem dritten Geschäftsquartal stärker gesteigert als erwartet.

Volatil zeigt sich das Papier des Dessous-Einzelhändlers Victoria's Secret. Das Unternehmen ist im zweiten Quartal überraschend in die roten Zahlen gerutscht und macht dafür die Konjunkturschwäche verantwortlich. Nach einem anfänglichen Minus von gut 1 Prozent liegt das Papier inzwischen gut 7 Prozent im Plus.

Die Konsumzurückhaltung der Kunden spürt auch der Fleischverarbeiter Hormel (-1,0%), der deshalb seine Jahresziele senkte.

Der Discounter Dollar General (-14,2%) hat bei der Vorlage von Zweitquartalszahlen seine Umsatz- und Gewinnprognose gesenkt. Dem Unternehmen machen hohe Lagerbestände zu schaffen. Außerdem seien zusätzliche Investitionen erforderlich, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, teilte Dollar General mit.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.879,28 -0,0% -10,96 +5,2% S&P-500 4.518,45 +0,1% 3,58 +17,7% Nasdaq-Comp. 14.047,17 +0,2% 27,86 +34,2% Nasdaq-100 15.503,56 +0,3% 41,12 +41,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,85 -2,1 4,87 43,1 5 Jahre 4,25 -2,1 4,28 25,4 7 Jahre 4,20 -1,3 4,21 23,2 10 Jahre 4,09 -1,8 4,11 21,4 30 Jahre 4,19 -3,5 4,23 22,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:23 Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0839 -0,8% 1,0912 1,0933 +1,3% EUR/JPY 157,77 -1,2% 159,27 159,37 +12,4% EUR/CHF 0,9575 -0,2% 0,9597 0,9581 -3,3% EUR/GBP 0,8558 -0,3% 0,8585 0,8587 -3,3% USD/JPY 145,56 -0,4% 145,96 145,77 +11,0% GBP/USD 1,2665 -0,4% 1,2710 1,2732 +4,7% USD/CNH (Offshore) 7,2809 -0,3% 7,2964 7,2947 +5,1% Bitcoin BTC/USD 26.824,75 -1,6% 27.251,67 27.156,03 +61,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,49 81,63 +1,1% +0,86 +5,3% Brent/ICE 86,67 85,86 +0,9% +0,81 +4,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,75 39,38 -9,2% -3,63 -52,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.941,60 1.942,54 -0,0% -0,94 +6,5% Silber (Spot) 24,47 24,68 -0,8% -0,20 +2,1% Platin (Spot) 970,18 978,50 -0,9% -8,33 -9,2% Kupfer-Future 3,79 3,81 -0,6% -0,02 -0,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

