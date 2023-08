Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX -0,46% auf 3154,14, davor 4 Tage im Plus (2,41% Zuwachs von 3094,07 auf 3168,56), ATX Prime -0,4% auf 1596,78, davor 4 Tage im Plus (2,19% Zuwachs von 1568,88 auf 1603,19), ATX TR -0,45% auf 6975,08, davor 4 Tage im Plus (2,41% Zuwachs von 6842,24 auf 7006,95), BKS Bank Stamm 0% auf 15,1, davor 4 Tage im Plus (3,42% Zuwachs von 14,6 auf 15,1), Uniqa 0% auf 7,43, davor 4 Tage im Plus (1,78% Zuwachs von 7,3 auf 7,43), OMV -0,51% auf 42,77, davor 4 Tage im Plus (2,85% Zuwachs von 41,8 auf 42,99), Erste Group -1,52% auf 32,97, davor 3 Tage im Plus (1,89% Zuwachs von 32,86 auf 33,48), Athos Immobilien +0,42% auf 47,8, davor 3 Tage ohne Veränderung , Polytec Group +1,14% auf 4,45, davor 3 Tage im Minus (-1,35% Verlust von 4,46 auf 4,4). Folgende Titel ...

