Nachdem die Bundestagsfraktion der Linken die Wahl des Fraktionsvorstandes auf Ende Oktober verschoben hatte, hat die Parteivorsitzende Janine Wissler betont, man müsse sich nun bemühen, ein tragfähiges Gesamtkonzept zu finden. Bei phoenix sagte Wissler: "Wir sind jetzt in Gesprächen, wir wollen eine tragfähige Lösung finden." Sie sei mit dem ursprünglich geplanten Wahltermin einer neuen Fraktionsspitze, der für die kommende Woche vorgesehen war, von Anfang an unglücklich gewesen. "Ich bin froh, dass die Fraktion einstimmig, ohne dass jemand dagegen geredet hätte, diesen Termin verschoben hat auf nach der Hessenwahl Ende Oktober", sagte Wissler. Ein neuer Vorschlag müsse auch integrierend wirken. "Da geht es ja nicht nur darum, wer steht an der Spitze, sondern da muss man ja auch in der Fraktion diskutieren, wie kann ein Gesamttableau aussehen."



