DJ PTA-News: Cogia AG: Cogia verzeichnet nahezu eine Verdopplung des EBITDA im Zwischenbericht 2023 im Vergleich zum Vorjahr

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main (pta/31.08.2023/19:00) - Die Cogia AG (ISIN DE000A3H2226), ein Spezialist für KI-basierte Lösungen in den Bereichen Sichere Kommunikation, Big Data Analytics, Kundenzufriedenheitsmanagement und Medien-Monitoring, präsentiert ihren Zwischenbericht 2023 mit soliden Erfolgen, die in einer herausfordernden globalen Situation erzielt wurden.

Aufgrund der starken Kostensenkungen wurde das EBITDA im ersten Halbjahr 2023 mit 420 TEUR ausgewiesen und hat sich damit gegenüber 222 TEUR im ersten Halbjahr 2022 fast verdoppelt.

Im ersten Halbjahr 2023 erzielte Cogia bedeutende Fortschritte. Der erfolgreiche Start der sicheren Enterprise-Communication-Plattform und die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Planet zeitigen vielversprechende Ergebnisse. Die Partnerschaft mit Linux Nordic stärkt Cogias Position in den nordischen Märkten.

Neu- und Weiterentwicklungen im Bereich generativer Künstlicher Intelligenz (KI) bekräftigen Cogias Fachkompetenz. Die Integration von Generative AI in Produkte wie "Socializer Messenger" und die Social-Media-Management-Plattform "Sometoo" demonstrieren die Innovationskraft des Unternehmens. Cogias Produkt "EnterpriseAI" eröffnet Unternehmen maßgeschneiderte KI-Lösungen, um das volle Potenzial der KI unter Wahrung des Datenschutzes auszuschöpfen.

Für das 2. Halbjahr 2023 blickt der Vorstand der Cogia AG Pascal Lauria optimistisch in die Zukunft: "Wir erwarten eine herausfordernde Lage bei der Neukundengewinnung aufgrund weltwirtschaftlicher Turbulenzen. Dennoch sind wir überzeugt, dass Investitionen in Sales und Marketing sowie die Einführung unserer Lösungen zur sicheren Kommunikation für Behörden und Unternehmen vielversprechende Möglichkeiten für unser Wachstum bieten."

Die Cogia AG wird ihren Erfolgskurs fortsetzen und freut sich auf weitere Chancen zur Stärkung ihrer Position als führender Anbieter von sicheren und KI-basierten Lösungen.

Über Cogia

Die Cogia AG (ISIN DE000A3H2226) ist ein Spezialist für KI-basierte Lösungen in den Bereichen Sichere Kommunikation, Cybersecurity, Big-Data-Analytics, Kundenzufriedenheitsmanagement und Medien-Monitoring und hat sich mit der Übernahme von elactic.io, eines Spezialisten für Schnittstellen zu verschiedensten SaaS-Anbietern, weiter verstärkt.

(Ende)

Aussender: Cogia AG Adresse: Poststraße 2-4, 60329 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexandra Vetter Tel.: +49 69 264 8485 11 E-Mail: info@cogia.de Website: www.cogia.ag

ISIN(s): DE000A3H2226 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2023 13:00 ET (17:00 GMT)