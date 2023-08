Yantai, China (ots/PRNewswire) -Am 29. August wurde in der Stadt Yantai in der ostchinesischen Provinz Shandong die "Green, Low-carbon and High-quality Development Conference 2023" eröffnet. Mehr als 500 Gäste aus verschiedenen Sektoren kamen in der schönen Küstenstadt zusammen, um über Freundschaft, Entwicklung und Zukunftsperspektiven zu diskutieren, wobei das Thema der grünen, kohlenstoffarmen und qualitativ hochwertigen Entwicklung im Mittelpunkt stand, wie das Nachrichtenbüro der Volksregierung von Yantai mitteilte.Auf der Konferenz wurden der "Report on the Development of Green Trade in China" und das "White Paper on the Development of Clean Energy Industry in China" veröffentlicht. Im Rahmen der Konferenz unterzeichnete das China-Norway International Cooperation Center einen Vertrag vor Ort; die International Marine Carbon Sink Industry Organization and Green Technology Investment Alliance wurde offiziell gegründet; die Entwicklungs- und Reformkommission der Provinz Shandong förderte mehrere Großprojekte; 33 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 519,78 Milliarden Yuan wurden unterzeichnet.Die Konferenz, die vom Ministerium für Ökologie und Umwelt, der China Association for Science and Technology und der Provinzregierung von Shandong gemeinsam ausgerichtet wird, zielt darauf ab, eine Plattform zu schaffen, um einen Konsens über eine grüne, kohlenstoffarme und qualitativ hochwertige Entwicklung im In- und Ausland zu erzielen. Sie dient auch als Plattform, um Wege zu einer grünen, kohlenstoffarmen und qualitativ hochwertigen Entwicklung zu erkunden, die Errungenschaften von Shandong bei seinen Bemühungen um eine Vorreiterrolle in diesem Bereich zu präsentieren, maßgebliche Technologiestandards für diese Art der Entwicklung herauszugeben und die Kommunikation und Zusammenarbeit in diesem Bereich zu fördern. Zusätzlich zur Eröffnungszeremonie und der Plenarsitzung wurden während der Konferenz verschiedene Aktivitäten organisiert, darunter eine Beratungssitzung zur Entscheidungsfindung im Hinblick auf grüne, kohlenstoffarme und qualitativ hochwertige Entwicklung, die Carbon Peak and Neutrality Conference in 2023, die Förderung von Projekten im Zusammenhang mit dem Übergang von alten zu neuen Wachstumstreibern und eine Veranstaltung für Geschäftsverhandlungen. Darüber hinaus war die Konferenz auch Gastgeber der Clean Energy Development Conference 2023Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441949Bildunterschrift: Die Eröffnungszeremonie der Green, Low-carbon and High-quality Development Conference 2023Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441954Bildunterschrift: Das Publikum besucht die Green, Low-carbon and High-quality Development Conference 2023.Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441955Bildunterschrift: Die Green, Low-carbon and High-quality Development Conference wurde 2023 in Yantai, Shandong, eröffnet.Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441956Bildunterschrift: Das Publikum besucht die Green, Low-carbon and High-quality Development Conference 2023.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2198677/1_Opening_ceremony.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2198676/2_Conference.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2198675/3_Conference.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2198674/4_Conference.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/green-low-carbon-and-high-quality-development-conference-2023-wird-in-yantai-abgehalten-301915145.htmlPressekontakt:Ansprechpartner: Frau Zhang,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: The News Office of the People's Government of Yantai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171679/5592692