Wien (www.fondscheck.de) - Columbia Threadneedle hat eine neue Nachhaltigkeitslösung auf den Markt gebracht, die dank einer Kombination aus Value und Call-Optionen besonders gute Renditen bringen soll, so die Experten von "FONDS professionell".Columbia Threadneedle Investments habe mit dem CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income (ISIN LU2624677329/ WKN A3EMHL) einen neuen nachhaltigen Fonds nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung am Start. Fondsmanager Nick Henderson konzentriere sich bei dem frischen Portfolio auf sieben Megatrends, die gut aufgestellten Unternehmen langfristigen Rückenwind bescheren sollten, darunter etwa die Energiewende, Gesundheit und Wohlbefinden sowie nachhaltige Städte. ...

