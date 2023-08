Die Wall-Street startete freundlich in den heutigen Börsenhandel. Inzwischen ist der Dow Jones allerdings wieder ins Minus gerutscht. Der Technologie-Index Nasdaq100 behauptet sich weiterhin robust im Plus. Cannabis-Aktien befinden sich dagegen im Höhen-Rausch. Die Droge soll von den US-Behörden neu bewertet werden.Cannabis-Aktien sind am Donnerstag zum Teil massiv gestiegen. Canopy Growth notiert aktuell rund 30 Prozent im Plus. Tilray Brands zieht ebenfalls stark an und notiert zur Zeit mit einem ...

