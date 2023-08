Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) meldete heute die Ernennung von Kiki Hinrichsen zum Head of Healthcare in Deutschland, zusätzlich zu ihrer bisherigen Position als Senior Underwriter Casualty bei BHSI, die sie weiterhin ausüben wird.

"BHSI verzeichnet nach wie vor ein stabiles Wachstum in unserem Healthcare-Portfolio in Deutschland", so Mathias Neumann, Head of Casualty von BHSI Deutschland. "Kiki Hinrichsen verfügt über umfangreiche Erfahrung und fundierte Kenntnisse in der Beurteilung von Risiken im Healthcare-Bereich. Ich freue mich sehr, dass sie die Verantwortung für den weiteren Ausbau und die Stärkung unserer Beziehungen zu Kunden und Versicherungsmaklern in Deutschland übernimmt.."

Hinrichsen, die 2021 zu BHSI kam, verfügt über rund 25 Jahre Erfahrung in der Branche mit den Schwerpunkten Haftpflicht, Life Science und Healthcare. Sie wird weiterhin in Köln tätig sein und ist unter der E-Mail-Adresse Kiki.Hinrichsen@bhspecialty.com erreichbar.

BHSI bietet in Deutschland auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Lösungen für die die Krankenhaushaftpflichtversicherung aneinschl. AMG-Pharmaprodukthaftpflicht, Strahlenhaftpflicht, Luftfahrthaftpflicht sowie Haftpflicht-Exzedentenversicherungen.

