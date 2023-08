Speziell für Kinder im Alter von 5-9 Jahren entwickelt, um den ganzen Tag Komfort beim Fernunterricht, auf Reisen oder beim Streamen von Online-Videos zu bieten

Belkin, eine seit über 40 Jahren führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, kündigte heute das SoundForm Inspire Over-Ear Headset for Kids an, ein Premium-Headset mit integriertem Bügelmikrofon und 35 Stunden Akkulaufzeit, das speziell für Kinder entwickelt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230831333704/de/

SoundForm Inspire Kids Headphones (Photo: Business Wire)

Das SoundForm Inspire Headset wurde speziell für Kinder entwickelt, um beim Lernen und Spielen sicher und bequem zu hören. Das Headset ist mit 40-mm-Treibern ausgestattet, die den Belkin Signature Sound liefern, und bietet mit einer Lautstärkebegrenzung von 85 Dezibel Schutz für junge Ohren. Der weiche, verstellbare Kopfbügel lässt sich für einen einfachen Transport zusammenklappen, und die kleineren Ohrmuscheln passen perfekt auf die Ohren von Kindern. Der RockStar Mode bietet einen zusätzlichen 3,5-mm-Ausgang, über den Kinder Audioinhalte mit einem Klassenkameraden oder Freund teilen können. Ein hochwertiges Bügelmikrofon sorgt für einen klaren Klang beim Fernunterricht und eine Kontrollleuchte zeigt die Stummschaltung des Headsets an. Es ist in den Farben Schwarz und Lavendel erhältlich.

Produktmerkmale:

Belkin Signature Sound mit 40-mm-Treibern für einen klaren und sauberen Klang, speziell für Kinder abgestimmt

35 Stunden Akkulaufzeit, um länger spielen zu können

Lautstärkebegrenzung von 85dB zum Schutz des Gehörs

3,5-mm-Eingang zum Anschluss an Laptops, Tablets, Infotainment-Systeme, Telefone und andere Geräte

Der RockStar Mode ermöglicht die gemeinsame Audio-Nutzung über einen zusätzlichen 3,5-mm-Ausgang

Hochwertiges Bügelmikrofon mit Klappfunktion, um bei Anrufen und Spielen gehört zu werden

Stummschalttaste und LED-Stummschaltanzeige zur einfachen Überwachung der Aktivitäten der Kinder

Bluetooth 5.2 verbindet sich kabellos mit Geräten in einem Umkreis von 30 Fuß

USB-C-Anschluss für schnelles Aufladen und kabelgebundenen Audioeingang

Zusammenklappbares, ausziehbares und bequemes Over-Ear-Design für Komfort und Bequemlichkeit

Das Gehäuse des Produkts ist zu mindestens 23 aus recyceltem Kunststoff hergestellt

100 plastikfreie Verpackung

Die Belkin Kids Kollektion umfasst das neue SoundForm Inspire Over-Ear Headset, SoundForm Nano Wireless Earbuds und SoundForm Mini On-Ear Headphones.

Das SoundForm Inspire kann ab sofort für 39,99 USD bei Belkin.com bestellt werden und wird in Kürze bei Amazon.com und ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein.

Eine Pressemappe steht HIER zum Download bereit.

Über Belkin

Belkin ist Marktführer im Bereich Accessoires und bietet seit 40 Jahren Lösungen in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität, Audio, Sicherheit und Automatisierung der Haustechnik für ein breites Spektrum von Unterhaltungselektronik und Unternehmensumgebungen. Die Produkte von Belkin, die in Südkalifornien entwickelt und in über 100 Ländern auf der ganzen Welt verkauft werden, ermöglichen es den Menschen, mehr aus jedem einzelnen Tag herauszuholen, ob zu Hause, bei der Arbeit oder bei einem neuen Abenteuer. 2018 fusionierte Belkin International mit Foxconn Interconnect Technology, um seinen globalen Einfluss auszubauen und zugleich seinen Fokus auf Forschung und Entwicklung, Gemeinschaft, Bildung und Nachhaltigkeit beizubehalten. Die Inspiration für Belkin sind und bleiben die Menschen und der Planet, auf dem wir leben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230831333704/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Jen Wei

VP of Global Communications and Corporate Development

Comms@belkin.com