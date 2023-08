Nexo, der führende Spezialist für digitale Assets, revolutioniert die täglichen Kryptotransaktionen mit der weltweit ersten Dual Mode-Funktion, die Zahlungen im Debitkarten- und im Kreditkarten-Modus ermöglicht. Mit dieser strategischen Erweiterung werden der Funktionsumfang und das Benutzererlebnis der bahnbrechenden Nexo Card, die 2022 in Zusammenarbeit mit Mastercard und DiPocket auf den Markt gebracht wurde, weiter verbessert.

The Dual Mode of the Nexo Card provides a sleek, secure, all-in-one solution, accepted at over 100 million merchants worldwide. (Graphic: Business Wire)