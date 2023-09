Der britische Lebensversicherer konnte im ersten Halbjahr den Gewinn aus dem Neugeschäft um 36 % auf 1,49 Mrd. $ steigern. Das lag etwas über den Analystenerwartungen. Unterm Strich hat das Unternehmen in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Gewinn von 947 Mio. $ eingefahren, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust in Höhe von 1,5 Mrd. $ ausgewiesen werden musste.Der neue Vorstandschef Wadhwani hat sich zum Ziel gemacht, das Ergebnis aus dem Neugeschäft von 2022 bis 2027 jährlich um durchschnittlich 15 bis 20 % zu steigern. PRUDENTIAL, das neben Großbritannien auch in Asien, den USA und in Afrika aktiv ist, scheint bisher seinen Job gut zu machen. In London schloss die Aktie gestern 1,65 % höher, hatte im Handelsverlauf aber auch bis zu 4,6 % im Plus notiert. PRUDENTIAL ist auf dem aktuellen Kursniveau zumindest eine gute Halteposition.



