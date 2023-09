Vor dem US-Arbeitsmarktbericht dürften positive Vorgaben aus China den DAX am Freitag zunächst wieder in Richtung der Marke von 16.000 Punkten schieben. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,31 Prozent höher auf 15.996 Punkte. Am Vortag war er erstmals seit drei Wochen über die runde Marke gestiegen, hatte sich aber nicht darüber halten können.Die Marke bleibt also eine hohe Hürde. Gleichwohl sieht es auf Wochensicht mit einer Bilanz von plus 2,3 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...