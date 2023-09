The following instruments on XETRA do have their first trading 01.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.09.2023Aktien1 US3073595056 Faraday Future Intelligent Electric Inc.2 CA5408991019 Logan Energy Corp.3 US91854V1070 Vacasa Inc.4 GB00BS3BDY00 RegTech Open Project PLC5 KYG8192W1033 Sinopharm Tech Holdings Ltd.6 FR001400JZE9 NHOA S.A. BZR7 FR001400JAP8 Acheter-Louer.fr S.A.8 FR001400JAL7 Adomos S.A.9 CA55082H2063 Lycos Energy Inc.Anleihen1 XS2677541364 Banco de Sabadell S.A.2 XS2673433814 East Japan Railway Co.3 XS2675685700 SSE PLC4 XS2675884733 Volkswagen International Finance N.V.5 DE000A3514E6 Amprion GmbH6 DE000A3514F3 Amprion GmbH7 XS2623668634 Caterpillar Financial Services Corp.8 XS2673437484 East Japan Railway Co.9 XS2676883114 Eurofins Scientific S.E.10 XS2676305779 Swedbank AB11 DE000A3LLLY3 Henri Broen Construction B.V.12 IT0005560948 Italien, Republik13 US500769JZ83 Kreditanstalt für Wiederaufbau14 XS2676779304 The Toronto-Dominion Bank15 XS2676778835 The Toronto-Dominion Bank16 US91282CHV63 United States of America17 DE000MHB36J8 Münchener Hypothekenbank eG18 XS2676816940 Nordea Bank Abp19 XS2676818482 Securitas Treasury Ireland DAC20 XS2675722750 Sydbank AS21 XS2646608401 Telefónica Europe B.V.22 XS2675884576 Volkswagen International Finance N.V.