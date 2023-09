InnoCan brandaktuell! Historische Entwicklung in den USA zündet Forschungs- und Umsatzturbo?!

Anzeige / Werbung

Die vom Weißen Haus auf den Weg gebrachte Initiative trägt nun Früchte, die viele als historisch ansehen. "Das Größte überhaupt." - meint Shane Pennington, Partner der in Washington DC ansässigen Anwaltskanzlei Porter Wright (Quelle)! Diese historische Wendung wird eine schwere Last von den Schultern des InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW)-Managements nehmen können und große, bislang schwierig zu meisternde Hürden, wesentlich vereinfachen!

Das könnte einen riesigen Schritt für die Entwicklung von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) bedeuten, denn die US-Bundesbehörden sind im Begriff, die Hanfpflanze von der gefährlichsten Stufe (LSD, Heroin, Meht, Fentanyl) "downzugraden" - auf dieselbe Stufe wie die Schmerzmittel Tylenol (Paracetamol) und Codein (Quelle). InnoCan-CEO Iris Bincovich meint dazu:

Dadurch wird alles viel unkomplizierter! Große Wirkung für unsere Kosmetiklinie und auch für unsere Epilepsie-/Arthritis-Forschung!

Ja, natürlich wird es einfacher, ein Medikamentenzulassung für Medikament zu bekommen, wenn einer der enthaltenen Stoffe auf einer Pflanze fußt, die eben nicht gleichzusetzen ist mit Opiaten oder LSD sondern die Gefährdungsklasse von Paracetamol hat! Weiters darf man derzeit in dem USA zum Beispiel NICHT für CBD-haltige Mittel auf Google werben oder diese auf Amazon verkaufen, was sich, wenn das Urteil des Ministeriums für Gesundheitspflege und Soziale Dienste der Vereinigten Staaten auch von den anderen zuständigen Behörden durchgewunken wird! Meinung Redaktion

Die bisher ermittelten Erkenntnisse über die Wirkung Innocans Liposomen-/CBD-Medikament noch einmal wertvolle, denn eine FDA-Zulassung sollte um einiges einfacher werden:

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) veröffentlichte zuletzt die komplette Arthritis-Studie im Frontiers Magazin, sodass diese von anderen Wissenschaftlern eingesehen und überprüft werden kann. Dieser Schritt wird getan, wenn alle Erkenntnisse einer eingehenden Prüfung der wissenschaftlichen Gemeinschaft standhalten! Ein echter Meilenstein in der Geschichte dieses Unternehmens!

Innocan Pharma Announces Clinical Study Results: Evidence of Reduced Osteoarthritis Pain in Dogs After Liposomal CBD Injection

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) freut sich, die Ergebnisse einer klinischen Studie über die schmerzlindernde Wirkung und Sicherheit von subkutanen liposomalen CBD (Innocans LPT-Plattform) für Hunde mit Arthrose, bekannt zu geben. Veröffentlicht wurde diese im Frontiers in Veterinary Science Journal unter dem Forschungsthema "Use of Cannabis Derivatives in Veterinary Medicine". Die Studie hebt hervor, dass nach einer einzelnen subkutanen Dosis von liposomalem CBD sechs Wochen lang CBD-Plasmaspiegel nachgewiesen werden konnten, was bei minimalen Nebenwirkungen zu einer wirksamen Schmerzlinderung führte, was zu einem verbesserten Wohlbefinden der betroffenen Hunde führte.

In der Studie wurden sechs Hunde mit natürlich vorkommender Arthrose, die auf herkömmliche Medikamente nicht ansprachen, mit einer einzigen Injektion von fünf mg/kg liposomalem CBD (zusätzlich zu ihren Routinemedikamenten) behandelt. Bei den Hunden kam es zu einem deutlichen Rückgang der Schmerzintensität und zu einem Anstieg der Aktivität.

Wenn man sich die Studie genau durchliest (die man hier online abrufen kann), dann sind neben der guten Wirksamkeit der LPD-Plattform gegen arthritische Schmerzen weitere Merkmale zu entdecken, die für uns eindeutig auf eine generelle Verbesserung des Gesundheitszustandes schließen lassen, so ein

gesenkter Blutdruck,

eine gesenkte Atemfrequenz und auch

eine gesenkte Herzfrequenz,

und das trotz erhöhter Aktivität der "Patienten"! Auch die teils verbesserten Blutwerte sind auffällig!

Trotz des Umstandes, dass man einen Hund nicht befragen kann, ob er nun weniger Schmerzen hat als zuvor, erhält man bei dieser Art von Versuchen vielleicht sogar eine verlässlichere Auskunft über die Wirkung eines Schmerzmedikaments! Bewegt er sich mehr als zuvor, dann haben die Schmerzen wohl deutlich nachgelassen, und genau das war hier bei allen Hunden, bei denen konventionelle Medikamente nicht die gewünschte Linderung brachten, der Fall, und zwar so gut wie ohne Nebenwirkungen!

Mit dieser Studie wurde eindeutig der wissenschaftliche Beweis erbracht, dass die LPD-Plattform (CBD Moleküle in Liposome gekapselt) von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) effektiv arthritische Schmerzen lindern kann, wo bislang alle Medikamente versagt haben. Anlegerherz, was willst du mehr? Meinung Redaktion

Aber InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) ist nicht nur ein kapitalverschlingendes Forschungsunternehmen - im Gegenteil, die Umsatzkurve aus der Vermarktung von rezeptfreien Medikamenten und Beauty-Produkten, alle auf CBD Basis, zeigt steil nach oben!

Vom 2. Quartal 2022 auf das 2. Quartal 2023 ist der Umsatz von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) um unfassbare 653% angestiegen, der Bruttoertrag sogar um 1.141%. Fünf Quartale in Folge konnte man Q2Q-Wachstumsraten zwischen 37% und 80% sehen, aber die alten Rekorde wurden nun pulverisiert! Das ist mit ein Grund, dass die Anleger das Papier für sich entdecken:

Innocan Pharma Reports Q2 2023 Results including US$2.706M Increase in Revenues Compared to Q2 2022

3,121 Mio. USD Umsatz im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zu 415.000 USD im zweiten Quartal 2022, was einer Steigerung von etwa 652,05 % entspricht.

Bruttogewinn von 2,656 Mio. USD im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zu 214.000 USD im zweiten Quartal 2022, was einer Steigerung von etwa 1141,12 % entspricht.

3,12 Mio. USD Umsatz für Q2 2023 sind umgerechnet 4,2 Mio. CAD. Vergleicht man dem Umsatz mit dem vorangegangenen Quartal, kommt man dahinter, dass sich dieser verdoppelt hat. Das Wachstum der letzten Quartale haben wir hier grafisch dargestellt: