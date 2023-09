Berlin (ots) -MentorMe, das größte Mentoring-Programm für Frauen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, engagiert erstmalig die Berliner Full-Service-Mediaagentur ZANATTA. Die auf eine Laufzeit von drei Monaten angelegte Kampagne wird bundesweit mittels Programmatic Advertising und Google SEA ausgesteuert. Die Kampagne startet am 1. September und soll bis zum 30. November 2023 laufen.Die in Berlin ansässige NGO MentorMe möchte die mediale Reichweite der zielgruppenspezifischen Kampagne nutzen, um Mentor:innen und Mentees für das Programm zu gewinnen. Ziel der Kampagne und des Mentoring-Programmes ist es, ambitionierten Frauen den Zugang zu Weiterbildung, Karriereförderung und Female Empowerment zu erleichtern.Die Kampagne wird in deutschen Großstädten wie Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig und München ausgespielt, aber auch in Ballungsräumen wie Dortmund und Duisburg. Die Kampagne soll Female Talents zwischen 18 und 55 Jahren mit hohem Bildungsabschluss - wie Bachelor, Master und Promotion - und einem mittleren bis hohen Einkommen ansprechen.Das Mentoring-Programm ist mit einer bezahlten Mitgliedschaft verbunden. MentorMe fördert zusätzlich gemeinsam mit Unternehmenspartner:innen Stipendiatinnen, um ihnen das Mentoring zu ermöglichen. Die Mentees werden im persönlichen Einzel-Mentoring von ihren Mentor:innen hinsichtlich ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung gefördert.Die Mentor:innen sind Frauen und Männer mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung. Der Fokus liegt auf der Karriereförderung, der beruflichen (Neu-)Orientierung, dem Aufbau einer Selbstständigkeit oder der Rückkehr in den Beruf nach der Elternzeit. Die Teilnehmerinnenprofitieren von einem Ausbau ihrer Fähigkeiten."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ZANATTA, da die Agentur die beste Expertise in den Bereichen Programmatic Advertising und Google SEA vorweisen kann", sagt Karin Heinzel, Gründerin und Geschäftsführerin von Mentor Me. "Davon abgesehen, macht die Kollaboration Spaß. Und wir finden, gute Arbeit sollte immer auch Spaß machen.""Uns ist die MentorMe-Mediakampagne ein persönliches Anliegen", so Marcus Zanatta, Gründer und Geschäftsführer der ZANATTA media group. "Kathrin Losse, Managing Director ZANATTA, und ich sind beide ehrenamtlich als Mentor:innen für MentorMe tätig. Wir möchten das gesellschaftlich wichtige Thema weiter voranbringen und MentorMe entsprechend unterstützen."MentorMeMentorMe ist das größte berufliche Mentoring-Programm für Frauen im deutschsprachigen Raum. Dank einer auf modernster Technologie aufbauenden Matching-Software bringt MentorMe Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, und Mentoren und Mentorinnen aus allen Bereichen und Branchen zusammen. Ziel ist die Schaffung einer wissensvermittelnden Gesellschaft, in der Männer und Frauen mit beruflichem Fachwissen (Mentor*innen) Frauen mit weniger Fachwissen (Mentees) auf dem Weg zu ihren Karrierezielen begleiten. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 durch Karin Heinzl hat MentorMe mehr als 5.000 Mentor*innen und Mentees aus der ganzen Welt zu Mentoringteams zusammengebracht. MentorMe wuchs von 40 Mentees im Jahr 2015 auf über 5.000 Mentees und 3.000 Mentor*innen in 2023 mit mehr als 220 Events pro Programmjahr. Partner sind unter anderem die ING Bank, Ernst & Young, OTTO, Coca-Cola European Partners, DKB, Aktion Mensch, Deloitte und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.www.mentorme-ngo.orgZANATTADie ZANATTA media group GmbH & Co. KG ist eine inhabergeführte und unabhängige Full-Service- Media-Agentur mit Standorten in Berlin und Leipzig. Seit 2008 bietet die von Marcus Zanatta gegründete Agentur Mediaberatung, Mediaplanung, Mediaeinkauf, Programmatic Advertising, Social Media sowie Performance Marketing an. 2022 wurde ZANATTA zudem Mitglied des Verbands für Media-Agenturen OMG. 2023 wurde ZANATTA darüber hinaus in den Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA aufgenommen. Mit ihrem Schwerpunkt im Personalmarketing, durch ganzheitliche Stellen- und Mediaanzeigen, verfügt die Agentur über ein Alleinstellungsmerkmal. Zu ihren Kunden gehören namhafte Unternehmen, Institutionen und Marken wie Messe Düsseldorf, Kaufmännische Krankenkasse, H-Hotels, Manifesto Market, Bernafon Hörgeräte, Deutsches Rotes Kreuz, Berlin Chemie sowie über 70 Bundesbehörden, die Berliner Senatsverwaltung und viele mehr. ZANATTA wurde von Focus und Statista bereits fünfmal zum Wachstumschampion gekürt. Die Financial Times nahm die Agentur dreimal in ihreListe "Top 1000 der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa" auf.www.zanatta.dePressekontakt:Judith PlaßwilmAm Sandtorkai 39, 20457 Hamburgjudith.plasswilm@schoesslers.com+49 151 242 633 02Schoesslers.comOriginal-Content von: ZANATTA media group GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156933/5592774