Der August bot uns ein Wechselbad der Gefühle. Nach einem anfänglichen kräftigeren Einbruch tendierten die Börsen zum Ende hin wieder deutlich nach oben, schlossen aber unisono in Rot. Die Earnings-Season in den USA ist weitgehend durch und die Inflationsängste bzw. die Sorgen vor einer weiteren Verschärfung der Zinspolitik durch die US-Notenbank hatte die Märkte wieder im Griff. Daran wird sich auch erstmal nichts grundlegend ändern, denn FED-Chef Jerome Powell gab keine Entwarnung. Für die Anleger bleibt es also ungemütlich bis herausfordernd, den richtigen Trend zu erwischen. Und die richtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...