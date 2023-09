Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmarktteilnehmer sind weiterhin verunsichert über den weiteren Zinspfad der Notenbanken, so die Analysten der Helaba.Sowohl die FED als auch die EZB würden in diesem Monat über das Zinsniveau entscheiden und in beiden Fällen gebe es gute Argumente für ein Stillhalten, jedoch wohl ebenso viele für eine weitere Erhöhung. Wie würden die Notenbanker die jüngst eingegangenen Wirtschafts- und Preisdaten gewichten? Selbst beim geldpolitischen Symposium in Jackson Hole sei das zuletzt nicht deutlich geworden. Nur, dass sich die Geldpolitiker alle Optionen offenhalten wollten, sei klargeworden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...