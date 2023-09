Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Am Ende stand der Leitindex ATX 0,46 Prozent tiefer bei 3.154,14 Punkten. Für den marktbreiteren ATX Prime ging es um 0,40 Prozent nach unten auf 1.596,78 Zähler. Inflationszahlen aus der Eurozone fielen durchwachsen aus. Die Gesamtteuerung verharrte mit 5,3 Prozent auf dem Niveau des Vormonats, während Analysten mit einem Rückgang gerechnet hatten. Allerdings ging die von der Europäischen Zentralbank (EZB) besonders beachtete Kerninflation zurück. Fachleute waren sich nicht einig, was die Auswirkungen der Entwicklung auf die Geldpolitik der EZB angeht. Dazu kamen Konjunkturdaten aus den USA: Zahlen zu den Konsumausgaben und Einkommen der ...

