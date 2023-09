EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Andreas Renschler folgt Jörg Kampmeyer im Aufsichtsrat der GEA Group AG (News mit Zusatzmaterial)



01.09.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Andreas Renschler folgt Jörg Kampmeyer im Aufsichtsrat der GEA Group AG Düsseldorf, 1. September 2023 - Andreas Renschler, ehemaliges Vorstandsmitglied der Daimler AG sowie der Volkswagen AG, wird aufgrund gerichtlicher Bestellung durch das Amtsgericht Düsseldorf zum 1. September 2023 als neues Mitglied im Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft aufgenommen. Bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im kommenden Jahr wird sich Andreas Renschler den Aktionären und Aktionärinnen zur Wahl stellen. Der gebürtige Stuttgarter folgt auf Jörg Kampmeyer, der zum 31. August 2023 sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Andreas Renschler prägte bis 2020 für viele Jahre auf Vorstandsebene den Geschäftsbereich Nutzfahrzeuge der Automobilkonzerne Volkswagen AG und der damaligen Daimler AG. Der 65-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur und Diplom-Kaufmann war Mitglied im Aufsichtsrat mehrerer Unternehmen und ist derzeit Aufsichtsratsvorsitzender bei der Hella GmbH & Co. KG a. A. An der Technischen Universität München unterrichtet er am Lehrstuhl für Controlling als Lehrbeauftragter. "Mit Andreas Renschler begrüßen wir einen erfahrenen Praktiker, der die Expertise und Kenntnisse in unserem Aufsichtsrat hervorragend ergänzen wird. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit", so Prof. Dieter Kempf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der GEA Group AG. "Der Aufsichtsrat dankt Jörg Kampmeyer für sein Engagement und wünscht ihm alles Gute." Andreas Renschler wird auch im Ausschuss für Innovation und Produktnachhaltigkeit die Nachfolge von Jörg Kampmeyer antreten. Über die neue Zusammensetzung des Ausschusses informiert die GEA-Webseite unter gea.com. Media Relations

Anne Putz

Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf

Telefon +49 211 9136-1500

anne.putz@gea.com Über GEA GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von über 5,1 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world". GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Europe und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Foto Andreas Renschler





01.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com