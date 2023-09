Die 16000 Punkte im DAX wurden gestern gesehen, aber nicht per Schlusskurs bestätigt. Welche Tradingideen stehen zum Monatsstart 01.09.2023 an? Scheitert der DAX am Bereich um die 16000 Punkte? Das Video zur Analyse ist hier verankert: Die versetzte Trendlinie aus der Morgenanalyse vom 31.08.2023 hat uns gestern den ganzen Tag ...

