LIBERO AG im Interview zum Jahresabschluss 2023 'Unsere strategische Neuausrichtung ist auf Kurs'



10.02.2025

Interview mit dem Vorstand der LIBERO football finance AG (LIBERO AG), Dr. Achim Illner, zur Unternehmensentwicklung, den Herausforderungen des Jahresabschlusses 2023 und den Perspektiven für die Zukunft.

Frage: Herr Dr. Illner, Ende Januar vermeldeten Sie den Jahresabschluss für 2023, dem jedoch der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers fehlte. Diese Nachricht bedarf einer Erklärung. Bitte nennen Sie uns die konkreten Gründe.

Antwort: Es war in den vergangenen Monaten durch die Presse gegangen, dass wir in ein Finanzierungsgeschäft mit dem FC Barcelona eingetreten waren. Die Versagung des Testats durch die Wirtschaftsprüfer steht im Zusammenhang mit einer komplexen Transaktion, der sogenannten FC Barcelona/Bridgeburg-Transaktion. Diese betraf den Erwerb eines 9,8%-Anteils an der Bridgeburg Invest S.L. in Barcelona. Dessen Finanzierung - und das ist von großer Bedeutung an dieser Stelle - war durch einen externen Bürgen abgesichert. Allerdings kam es aufgrund der unerwarteten Nichtzahlung dieses Bürgen zu Verzögerungen und schließlich zu rechtlichen Auseinandersetzungen der beteiligten Parteien. Da die Transaktion eine erhebliche Unsicherheit für die finanzielle Lage der LIBERO AG bedeutet, stellte sie ein wesentliches Prüfungshemmnis für die Wirtschaftsprüfer dar, was letztlich zur nachvollziehbaren Versagung des Testats führte.

Frage: Warum hat der Vorstand dennoch entschieden, den Jahresabschluss 2023 zu veröffentlichen, obwohl das Testat versagt wurde?

Antwort: Transparenz gegenüber unseren Investoren und Stakeholdern hat für uns höchste Priorität. Unser Jahresabschluss weist solide Kennzahlen aus und trotz des fehlenden Testats sind die Zahlen von den Wirtschaftsprüfern geprüft und als in Ordnung befunden worden. Die Versagung des Testats resultiert ausschließlich aus den Unsicherheiten im Zusammenhang mit der genannten Transaktion, nicht aus Zweifeln an der Richtigkeit unserer Bilanzierung. Zudem befinden wir uns in der Vorbereitung von Kapitalmaßnahmen, die für die Zukunft der LIBERO AG von entscheidender Bedeutung sind. Eine weitere Verzögerung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses hätte Unsicherheit geschaffen und die Umsetzung unserer strategischen Initiativen beeinträchtigt. Deshalb haben wir entschieden, den Jahresabschluss auch ohne ein Testat zu veröffentlichen - eine Maßnahme, die somit im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt.

Frage: Welche Fortschritte konnten Sie in Bezug auf die offenen Punkte der FC Barcelona/Bridgeburg-Transaktion erzielen?

Antwort: Wir haben bereits bedeutende Fortschritte gemacht. Im August 2024 konnten wir eine Einigung über 25 Millionen Euro der ursprünglichen 40 Millionen Euro aus der Transaktion erzielen. Die verbleibenden 15 Millionen Euro sollten bis zum Jahresende 2024 abschließend geklärt werden. Dann kam es zu den durch die Medien bekannten Herausforderungen auf Seiten des FC Barcelona, die sich im Zusammenhang mit der Spielerregistrierung unter anderem des spanischen Nationalspielers Dani Olmo ergaben und die sich für das Management des FC Barcelona offenbar als problematisch und sehr zeitintensiv darstellten. Dadurch haben sich unsere Verhandlungen nochmals verzögert. Dennoch bleiben wir zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung finden werden.

Frage: Sie deuteten bereits das juristische Verfahren gegen den vertragsbrüchigen Bürgen an. Wie ist hier der aktuelle Stand?

Antwort: Wir haben bereits rechtliche Schritte gegen den Bürgen eingeleitet, um Schadensersatzansprüche in gleicher Höhe wie die Verpflichtungen gegenüber Barcelona/Bridgeburg zuzüglich weiterer Schadensersatzforderungen geltend zu machen. Das Verfahren ist derzeit in Spanien anhängig, und wir erwarten, dass wir unsere Forderungen erfolgreich durchsetzen können. Sollten wir in diesem Verfahren obsiegen, könnte sich hieraus ein Ertragspotenzial im niedrigen einstelligen Millionenbereich für die Gesellschaft ergeben.

Frage: Ein Blick in die Zukunft?

Antwort: Sehr gerne. Mit dem Wechsel im Aktionariat und den damit verbundenen strukturellen Anpassungen haben wir schon Mitte 2023 begonnen, die LIBERO AG als wichtigen Finanzpartner für europäische Fußballclubs neu aufzustellen. Dabei geht es nicht nur um die Erweiterung unseres Dienstleistungsportfolios, sondern auch um eine ganzheitliche strategische Neuausrichtung. Ein zentraler Bestandteil dieser neuen Strategie ist der Aufbau der LIBERO Exchange, einer innovativen B2B-Finanzierungsplattform für europäische Fußballvereine der ersten bis dritten Ligen, dem wir derzeit viel Zeit und Kraft widmen. Ziel dieser Plattform ist es, Fußballclubs mit Finanzierungspartnern zusammenzubringen und so eine nachhaltige, kosteneffiziente und strategisch durchdachte Lösung für Finanzierungsbedarfe im Profifußball zu schaffen. Der offizielle Launch ist für das erste Halbjahr 2025 geplant.

Frage: Welche weiteren Schritte plant die LIBERO AG für die kommenden Monate?

Antwort: Unser Fokus liegt auf drei wesentlichen Bereichen. Erstens treiben wir die Entwicklung und Implementierung der LIBERO Exchange weiter voran. Zweitens setzen wir alles daran, die geplanten Kapitalmaßnahmen erfolgreich umzusetzen, um unser Wachstum nachhaltig abzusichern. Drittens konzentrieren wir uns auf die rechtliche Durchsetzung unserer Ansprüche, um die finanziellen Interessen der Gesellschaft zu wahren und mögliche Erträge für unsere Aktionäre zu generieren.

Frage: Was möchten Sie den Investoren abschließend mit auf den Weg geben?

Antwort: Die LIBERO AG befindet sich derzeit in einer spannenden und herausfordernden Transformationsphase. Wir sind überzeugt, dass unsere strategische Neuausrichtung langfristig erfolgreich sein wird. Trotz der kurzfristigen Herausforderungen sind wir auf einem soliden Fundament aufgestellt. Wir danken unseren Investoren für ihr Vertrauen und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen die nächsten Schritte zu gehen und das volle Potenzial der LIBERO AG im spannenden Wachstumsmarkt des europäischen Profifußballs auszuschöpfen.



Über die LIBERO football finance AG

Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte LIBERO football finance AG (ISIN: DE000A161N22) hat sich auf die ganzheitliche Betreuung von Fußballvereinen in allen Finanzierungs- und Rentabilitätsfragen spezialisiert und bietet umfassende Beratungsleistungen rund um alle wirtschaftlichen Belange von Profifußballvereinen.



Weiter Informationen: libero-football-finance.com



Kontakt

LIBERO football finance AG

Investor Relations

info@libero-football-finance.com





