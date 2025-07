EQS-News: LIBERO football finance AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Die LIBERO football finance AG informiert darüber, dass sich die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 aufgrund folgender Sachverhalte weiter verzögert: Kapitalerhöhung: Die auf der Hauptversammlung am 02.04.25 beschlossene Barkapitalerhöhung konnte aufgrund einer internen Neuaufstellung der Gesellschaft bislang noch nicht abgeschlossen werden.

Zu dieser Neuaufstellung gehören auch Änderungen im Vorstand, über welche die Gesellschaft am heutigen Tag mit Ad-hoc Mitteilung informiert hat. Danach ist zum 1. Juli 2025 Herr Dr. Dirk Rogowski zum neuen Vorstandsmitglied und Vorsitzenden des Vorstands bestellt worden. Das bisherige einzige Vorstandsmitglied Dr. Achim Illner wird sein Amt als Vorstandsmitglied nach einer Übergangsphase, in der er die operative Übergabe der Aufgaben an Herrn Dr. Rogowski begleitet, mit Ablauf des 31. Juli 2025 im Einvernehmen mit der Gesellschaft beenden.

LIBERO geht weiterhin davon aus, die Barkapitalerhöhung zeitnah umsetzen zu können. Barcelona-Transaktion: Im Zusammenhang mit der schwebenden Transaktion mit dem FC Barcelona und den diesbezüglich noch laufenden Gerichtsverfahren bestehen weiterhin offene Sachverhalte. Die Gesellschaft konnte zuletzt positive Entwicklungen im rechtlichen Bereich verzeichnen. Der Vorstand ist somit zuversichtlich, eine positive abschließende Einigung herbeizuführen. Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2024 ist nun für den 15. August 2025 vorgesehen.





