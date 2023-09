Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Über die Europäische Investitionsbank nimmt die EU über eine Anleihe (ISIN US298785JY36/ WKN A3LMEQ) vier Milliarden US-Dollar frisches Kapital auf, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen jährlichen Kupon von 4,5% erhalten, die Auszahlung erfolge dabei halbjährlich, erstmalig am 16.10.2023. Fällig werde diese Anleihe am 16.10.2028. Der Mindestbetrag liege bei 1.000 Nominalen, in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen. Von Fitch gebe es ein AAA Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 31.08.2023) (01.09.2023/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...