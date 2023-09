Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Konzernabschluss zum ersten Halbjahr unterstreicht die gute Entwicklung der ABO Wind AG (ISIN DE0005760029/ WKN 576002), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:"Wir sind auf Kurs, die Gewinnprognose für das Gesamtjahr zu erreichen", sagt Finanzvorstand Alexander Reinicke. 2022 hatte das Unternehmen erstmals einen Jahresüberschuss von mehr als 20 Millionen Euro erwirtschaftet. Das soll auch 2023 gelingen. Im ersten Halbjahr betrug der Überschuss 8,9 Millionen Euro (Vorjahresperiode: 9,6 Millionen Euro). "Für das Gesamtjahr erwarten wir unverändert ein Ergebnis in der Spanne zwischen 22 und 26 Millionen Euro - also auf dem Niveau des im Vorjahr erreichten Rekordgewinns von 24,6 Millionen Euro." Der Halbjahresbericht 2023 steht wie frühere Berichte auf der Internetseite zur Verfügung. ...

