Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat sich die UBM Development AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) dem allgemeinen Trend zu höheren Renditen und einer deutlich gesunkenen Transaktionstätigkeit nicht entziehen können und Abwertungen von rund 31 Mio. Euro vorgenommen, was zu einem auf -32 Mio. Euro gesunkenen Vorsteuerergebnis geführt hat. In der Folge bestätigt der Analyst dennoch das Kursziel und erneuert das positive Votum.

Nach Aussage des Analysten sei die gute bilanzielle Situation mit einem Cash-Bestand von 214 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote trotz Abwertungen von 30 Prozent entscheidend für die Zukunft des Unternehmens. Zudem habe UBM nach dem 30. Juni noch Zahlungen vom Projektpartner für den Fortschritt beim Münchener Projekt Bauberger Straße erhalten und werde zudem planmäßig die im November fällige Anleihe über 91 Mio. Euro zurückzahlen. Danach gebe es keine nennenswerten Verbindlichkeiten mehr bis zum November 2025. Daher rechne der Analyst damit, dass die Gesellschaft am Jahresende 2023 immer noch über einen Cash-Bestand von 150 Mio. Euro oder etwas mehr verfügen werde. Dies sei ein sehr großer Vorteil im aktuellen Umfeld. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 32,00 Euro und erneuert das Rating "Buy".



