Die Okta-Aktie (WKN: A2DNKR) gab im US-Handel am Donnerstag mit einem Kursplus von 13% ein starkes Lebenszeichen von sich. Mit dem Kurssprung gelang dem Cybersecurity-Spezialisten der Ausbruch aus dem seit mehr als zwei Monaten andauernden Seitwärtstrend. Haben die Quartalszahlen von Okta Anleger so begeistert? Okta vorgestellt Okta ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen für Identitäts- und Zugriffsmanagement. Es bietet Cloud-Software an, ...

