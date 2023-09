Der kürzlich gegründete, in Hamburg ansässige Investmentmanager Evolv Asset Management AG hat Dr. Bianca Ahrens als Chief Operating Officer (COO) gewonnen. Gemeinsam mit Gründer und CEO Marc Drießen soll Ahrens das Führungsduo des Unternehmens bilden. In ihrer neuen Rolle verantwortet Ahrens insbesondere Compliance, die Datenstrategie, Risikomanagement und Reporting. Evolv konzentriert sich vor allem auf nachhaltige Investitionen in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur und legt derzeit den ...

