London (www.anleihencheck.de) - Powell wird die Tür für eine weitere Straffung der Geldpolitik offenhalten, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Die Renditen von Staatsanleihen seien in der vergangenen Woche zurückgegangen, da es Anzeichen gegeben habe, dass die Stärke des Arbeitsmarktes nachlassen könnte. So habe der JOLTS- (Job Openings and Labor Turnover Survey) Index im vergangenen Monat 8,8 Millionen unbesetzte Stellen verzeichnet und damit deutlich unter dem Niveau von fast 12 Millionen zu Beginn des letzten Jahres gelegen. ...

