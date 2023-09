Erfurt (ots) -1.052 Folgen, 26.300 Sendeminuten, 26 Staffeln - "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) schaut nach 25 Jahren auf eine unglaubliche Erfolgsgeschichte: Gefeiert wird dieses besondere Jubiläum am 4. September 2023 auf allen KiKA-Plattformen mit Specials, Best-of-Clips, ehemaligen Einsteiner*innen, jeder Menge Infos und Spaß - und einer Wunschfolge des Publikums.Im August konnten die "Schloss Einstein"-Fans auf kika.de entscheiden, welche Folge sie zur Feier des Jubiläums sehen möchten. Die Wahl fiel auf Folge 636 "Heiratsantrag für Leyla", die KiKA am 4. September 2023 um 15:00 Uhr zeigt. Im KiKA-Player und auf kika.de stehen zudem verschiedene Jubiläums-Clips mit Best-of Szenen, Glückwünschen und einem Quiz abrufbereit.Am 4. September 2023 um 20:00 Uhr trifft Ben bei "KiKA LIVE" (KiKA) auf ehemalige Einsteiner*innen aus der 21. bis 25. Staffel. Fridolin Sommerfeld (Viktor), Josie Hermer (Sibel) und Thorin Holland (Herman) sind zu Gast und sprechen über ihre besten Momente am Set. Im KiKA-Chat ab 20:00 Uhr auf kika.de sind Robert Schupp (Herr Berger) und Niels Krommes (Sirius), die auch in der aktuellen Staffel mitspielen, die Gesprächspartner für Fragelustige."KiKA LIVE"-Moderatorin Sarah blickt am 5. September 2023 im Trendmagazin hinter die Kulissen und vor allem in die Zukunft von "Schloss Einstein", denn die Dreharbeiten zur 27. Staffel laufen bereits. Im Frühjahr 2024 feiern diese neuen Folgen bei KiKA Premiere."Schloss Einstein" wird von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD unter Federführung des MDR für und in Ko-Produktion mit KiKA in Erfurt produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial zu "Schloss Einstein" finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5593067