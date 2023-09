Diese Übernahme im deutsch-schweizerischen Nebenwertesektor lässt aufhorchen. Der deutsche IoT-Spezialist Kontron übernimmt für rund 22 Mio. € drei Firmen von der Schweizer Phoenix Mecano. Das Besondere an diesem Deal: Es ist eine klassische Win-win-Situation, was sich aus den strategischen Implikationen ergibt. Auf der Seite von Kontron, die wir im Frankfurter Börsenbrief bereits empfohlen haben, ergibt sich die Möglichkeit einer weiteren vertikalen Expansion mit Verbesserung der Fertigungstiefe. Im Gegenzug fokussiert sich Phoenix Mecano noch stärker auf sein Kerngeschäft mit modularen Lösungen für die industrielle Automatisierung.Kontron bekommt durch die Übernahme insgesamt drei Firmen ins Portfolio.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 35/2023.Den kompletten Artikel lesen Sie im aktuellen Brief.Weitere Themen in dieser Ausgabe u. a.:++ nCino: Wo bleibt der KI-Faktor?++ Catalent: Aktiv-Investor startet durch++ Evotec: Ambitioniert bewertet++ ETF - Bitcoin-Szene neu belebt++ Anleihe: Boeing - China ruftIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!